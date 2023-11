26.11.2023 h 19:28 commenti

Fiamme nella taverna, evacuato un condominio a San Giusto: sette persone in ospedale

I vigili del fuoco hanno fatto uscire con le autoscale i residenti del palazzo. Un denso fumo aveva invaso le scale e impediva di uscire dalle loro case. Due uomini e cinque donne hanno accusato sintomi da intossicazione avendo inalato i fumi

E' di sette persone intossicate e portate in ospedale il bilancio dell'incendio che nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, ha interessato una palazzina di via Cava a San Giusto. Le fiamme, secondo quanto accertato, sono partite poco dopo le 16 dalla taverna di un appartamento a piano terra, in quel momento vuoto. Il fumo si è però diffuso velocemente su per le scale e i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare con le autoscale gli abitanti di 14 appartamenti, impossibilitati a uscire dalle loro case..

Per sette di loro, come detto, è stato necessario il trasporto in ospedale a causa del fumo inalato. Si tratta di due uomini di 20 e 60 anni e di cinque donne con età compresa tra i 22 e i 65 anni. Per fortuna, nonostante i sintomi da intossicazione, nessuno di loro è grave.

Mentre i sanitari del 118 soccorrevano gli intossicati, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno interessato solo la taverna e parzialmente l'appartamento ad essa collegato. Sul posto anche la polizia municipale per regolare il traffico e consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza.