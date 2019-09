10.09.2019 h 08:22 commenti

Fiamme nella notte nell'autofficina: evacuati i residenti di un condominio

Le squadre dei vigili del fuoco intervenute in via Boni per spegnere l'incendio che ha coinvolto le auto in riparazione

Un incendio si è sviluppato nella notte di oggi 10 settembre all'interno di un'officina per auto in via Boni 29. Sul posto i vigili del fuoco con squadre dal comando di Prato e dal distaccamento di Montemurlo. Intervenuta anche la polizia. E' stato necessario evacuare la palazzina attigua all'officina.

L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando un denso fumo nero si è alzato dall'immobile. All'interno erano divampate le fiamme per cause che sono ancora in corso di accertamento. I vigili del fuoco, dopo aver messo al sicuro i residenti del condominio, sono riusciti a domare il rogo, che aveva coinvolto alcune delle auto in riparazione. E' stata poi effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta e si lamentano danni solo alle auto e all'attrezzatura dell'officina. Le persone evacuate hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

