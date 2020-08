06.08.2020 h 09:13 commenti

Fiamme nella notte in una villetta a San Giusto, tre persone intossicate

L'incendio si è sviluppato nella cucina dell'abitazione che è disposta su due piani. Intervento dei vigili del fuoco che hanno soccorso gli occupanti per poi affidarli alle cure dei sanitari del 118

Sono partite dalla cucina le fiamme che stanotte 6 agosto, poco dopo mezzanotte, hanno interessato una villetta unifamiliare in via Stradellino a San Giusto. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti con le squadre, hanno soccorso tre persone che si trovavano al'interno dell'abitazione e che accusavano sintomi da intossicazione da fumo. I tre sono stati poi affidati ai sanitari del 118 e, fortunatamente, non sono in gravi condizioni.

I vigili del fuoco hanno poi domato l'incendio che ha interessato in particolare arredi e suppellettili del vano cucina. La casa dove si è sviluppato il rogo è disposta su due piani. In corso di accertamento le cause.