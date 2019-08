07.08.2019 h 08:57 commenti

Fiamme nella notte all'interno di una filatura, intervengono i vigili del fuoco

L'incendio in un capannone di Maliseti: per fortuna subito spento prima che potesse propagarsi. Nella serata di ieri altro intervento per un trattore che si è incendiato mentre lavorava in un campo



Due squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Montemurlo e Vernio, con l'ausilio di due autobotti e l'autoscala, sono intervenuti questa notte 7 agosto in una filatura di via Senio a Maliseti, dove si era sviluppato un incendio. L'allarme è scattato intorno all'1 e le squadre sono riuscite ad avere ragione delle fiamme in breve tempo limitando i danni ad alcuni cestoni contenenti materiale tessile. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

In precedenza, verso le 20 di ieri sera 6 agosto, una squadra della sede centrale con due automezzi era intervenuta in un terreno agricolo in via Visiana, dove un trattore era andato a fuoco mentre era all'opera. L'intervento dei vigili del fuoco, durato circa mezz'ora, ha permesso di spegnere il rogo e ha scongiurato che le fiamme si propagassero alla vicina vegetazione.