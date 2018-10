07.10.2018 h 09:09 commenti

Fiamme nella notte al Macrolotto Uno, distrutta una confezione

Si tratta della ditta Fashion 6 srl gestita da cinesi. Non risultano vittime o feriti. Da accertare se al momento del rogo ci fosse qualcuno a lavoro

Un inferno di fuoco stanotte 7 ottobre, ha tenuto ostaggio il Macrolotto 1 e con il fiato sospeso l'intera città. Un capannone gestito da cinesi è stato avvolto dalle fiamme in via del Molinuzzo e fino alla fine dell'emergenza si è temuto che quanto successo 5 anni fa nella vicina via Toscana si ripetesse. In questo caso si tratta della ditta Fashion 6 Srl, andata in buona parte distrutta.Fortunatamente non risultano vittime e feriti. Non è accertato se al momento dell'incendio gli operai fossero a lavoro. Saranno i carabinieri e i vigili del fuoco a chiarire questo ed altri aspetti. L'allarme al 115 è scattato alle 2.40.Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco di Prato, del distaccamento di Montemurlo e dai Comandi di Firenze e Pistoia con vari automezzi. Le squadre stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme. E’ crollata la prima campata del grande capannone di proprietà italiana. La superficie interessata dalle fiamme è di 1.500 mq. Il pm di turno, Lorenzo Boscagli, è stato avvertito. Nelle prossime ore valuterà gli accertamenti da compiere.