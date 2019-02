16.02.2019 h 19:26 commenti

Fiamme nella cucina di un terratetto a Iolo, intervengono i vigili del fuoco

L'abitazione era vuota quando si è sviluppato l'incendio che è stato circoscritto e spento nel giro di poco

Intervento dei vigili del fuoco, nel pomeriggio di oggi 16 febbraio, a Iolo per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'abitazione in via XX Settembre. E' successo intorno alle 18.15 e, fortunatamente, il rogo è stato circoscritto e spento nel giro di poco, senza che nessuno rimanesse ferito.

Le fiamme si sono sviluppate nella cucina di un terratetto. In quel momento l'abitazione era vuota e sono stati i vicini a chiamare i vigili del fuoco che, dopo aver spento l'incendio, hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza dei locali. In fase di accertamento le cause che hanno innescato il rogo. Danni al mobilio della cucina.