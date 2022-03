03.03.2022 h 10:39 commenti

Fiamme nell'ex palestra Etruria, danneggiati i locali e un'opera del museo di San Domenico

L'incendio si è sviluppato verso le 19,30 di ieri sera. Il direttore dei musei diocesani Cerretelli: "Pensiamo che si tratti di un atto doloso". Sono stati trovati due inneschi, rotta la finestra del museo e sfondata la porta dell'ingresso della palazzina

(a.a.)

Bruciato il primo piano della palazzina che ospitava gli uffici dell'ex palestra Etruria, parte del complesso di san Domenico, e danneggiata l'opera Nave di Luce custodita all'interno della nuova ala del museo.L'incendio si è sviluppato ieri, 2 marzo, poco dopo le 19,30. Il cancello che si affaccia su un vicolo cieco di corso Savonarola è stato aperto e la porta dell'ingresso sfondata. Due, secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia scientifica, gli inneschi: uno al primo piano dove erano custoditi materiali per gli eventi estivi organizzati in San Domenico e l'altro nei locali del museo. Qui è stata rotta la finestra per buttare all'interno del materiale incendiario che è atterrato su una parte dell'opera, per fortuna costruita con materiale ignifugo. A dare l'allarme il custode del complesso che ha visto uscire del fumo dall'ex palestraSul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio evitando che si propagasse in altre zone del complesso. “Pensiamo che si tratti di un atto vandalico – ha spiegato Claudio Cerrettelli, direttore dei musei diocesani – in quanto ci sono due diversi inneschi, inoltre al pian terreno della palazzina c'è un cantiere dove sarebbe stato difficile appiccare il fuoco. I responsabili del gesto sono saliti volutamente al primo piano per poi rompere la finestra del museo. Comunque gli inquirenti stanno indagando. I danni sono ingenti.”.La zona non è controllata da video camere ed è spesso è ritrovo per sbandati. “Lunedì – continua Cerretelli – i locali erano in ordine, non ci sono tracce di bivacchi, particolare che ci fa ancora di più pensare a un atto volontario”. I locali che sono bruciati, nel progetto di ristrutturazione del complesso, dovrebbero diventare una sala riunioni, mentre il piano terra l'ingresso per il museo.