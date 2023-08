03.08.2023 h 09:20 commenti

Fiamme negli uffici di una ditta tessile, intervengono i vigili del fuoco

L'incendio si è sviluppato stanotte in via Cava e, per fortuna, non ha interessato la parte produttiva dell'azienda. Sul posto anche la polizia che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di spegnimento

Fiamme in un'azienda tessile di via Cava. E' successo questa notte, 3 agosto, intorno alle 4.30. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, una partita dalla sede centrale e una dal distaccamento di Montemurlo, e due autobotti. Secondo quanto comunicato, ad andare a fuoco sono stati alcuni locali ad uso ufficio, mentre la parte adibita alla lavorazione è stata salvaguardata dalle fiamme, circoscritte e spente in tempo dai vigili del fuoco. Nessuna persona è stata coinvolta dall’incendio. Sul posto anche le Volanti della polizia, con gli agenti che hanno dovuto deviare il traffico visto che la via Cava era bloccata nel tratto tra via del Purgatorio e via dei Fossi per consentire le operazioni di soccorso.

