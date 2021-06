24.06.2021 h 18:38 commenti

Fiamme lungo la strada che da Vaiano porta a Schignano

L'intervento dei volontari del Csn e dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse al bosco

Stamani, 24 giugno, verso le 11.45 lungo via Bertini a Vaiano, la strada che porta all’abitato di Schignano, si è sviluppato un incendio per cause in corso di accertamento. Le fiamme si sono estese rapidamente nella sterpaglia che costeggia la strada grazie al vento teso che spirava nella zona. Fortunatamente il pronto intervento di una squadra dei volontari del Csn e una dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo raggiungesse il bosco e si avvicinasse alle numerose abitazioni presenti. La superficie è stata limitata a circa 600 metri quadri. Le squadre sono rientrate dopo circa due ore di lavoro.

Si raccomanda la massima attenzione in questi giorni nell’accensione di fuochi, e si ricorda che dal 1 luglio, con l’entrata in vigore del periodo a rischio, l’accensione di fuochi è vietata su tutto il territorio regionale.