26.07.2022 h 23:50 commenti

Fiamme in una sfilacciatura, in fumo il materiale tessile sistemato all'esterno

E' successo in serata in via Guido Ruggiero. Sul posto due squadre e altrettante abbotti dei vigili del fuoco di Prato. Salva la parte interna

Paura questa sera, 26 luglio, nella zona di San Giusto per l’incendio che ha colpito l’esterno di una sfilacciatura in via Guido Ruggiero. In particolare, le fiamme sono scoppiate tra il materiale tessile accatastato accanto alla ditta.Sul posto sono sopraggiunte due squadre e due autobotti dei vigili del fuoco del comando di Prato per un totale di 14 uomini. Il pronto intervento ha permesso di contenere le fiamme evitando che si propagassero anche all’interno della ditta. L’intervento, seguito dall’operazione di bonifica, è terminato alle due di notte. Le cause sono in corso di accertamento.