07.09.2022 h 13:39 commenti

Fiamme in una rifinizione in via del Purgatorio, sette intossicati

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. L'incendio è scoppiato all'interno della ditta nel primo tratto di via del Purgatorio. Provvidenziale il pronto intervento degli operai. Strada chiusa al traffico per consentire il lavoro dei soccorritori

Un vasto incendio è scoppiato in una ditta tessile in via del Purgatorio poco dopo le 13 di oggi, 7 settembre. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della rifinizione Penny. Sette le persone intossicate, tutti uomini con età compresa tra 19 e 65 anni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con due squadre e un'autobotte.Presente il personale inviato dal 118 che ha soccorso sette persone rimaste intossicate. Tutte sono state trasportate al pronto soccorso del Santo Stefano per accertamenti più approfondito sulle loro condizioni di salute.Le fiamme sarebbero partite dall'area della fabbrica adibita a magazzino e officina. Ancora presto per fare ipotesi sulle cause che hanno sprigionato le fiamme. L'allarme è stato dato immediatamente dagli operai del turno della mattina che ancora erano al lavoro e che sono riusciti a tamponare la situazione in attesa dei soccorritori. Un intervento tempestivo che ha consentito di circoscrivere l'incendio al locale dell'officina.Per consentire le operazioni di spegnimento, messa in sicurezza e bonifica, via del Purgatorio è stata chiusa al traffico nel tratto vicino all'ex Ippodromo. A regolare la viabilità è intervenuta la polizia municipale.