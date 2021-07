11.07.2021 h 17:00 commenti

Fiamme in una palazzina in via Castagnoli, danni a quattro appartamenti. Decine di persone in strada

È successo nel pomeriggio. Sul posto vigili del fuoco, Municipale, carabinieri e ambulanze. Indagini per risalire alla causa del rogo

Quattro appartamenti in fiamme e decine di persone in strada. Questa la scena che si sono trovati davanti oggi, domenica 11 luglio, i vigili del fuoco intervenuti in via Castagnoli, nella zona di Chinatown. L’allarme è scattato intorno alle 15.30. Il fuoco, che si è sviluppato per cause ancora in corso di accertamento, è divampato in una palazzina e sarebbe partito da un locale posto sul retro, forse adibito a laboratorio artigianale. Sono intervenute diverse ambulanze inviate dal 118, la polizia municipale e i carabinieri. L’intervento dei vigili del fuoco ha richiesto un considerevole dispiego di uomini e mezzi: almeno quattro le squadre arrivate in via Castagnoli e rinforzi sono intervenuti da Montemurlo. Pare che non ci siano feriti ma solo persone che hanno avuto bisogno di cure sul posto per aver respirato fumo. La strada e le vie limitrofe sono state presidiate dalle forze dell’ordine per consentire ai vigili del fuoco di operare senza intralci. Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si propagasse agli altri appartamenti della palazzina e agli edifici confinanti.

Edizioni locali collegate: Prato

