Fiamme in una oliveta a Carmignano, danneggiate circa 70 piante

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi oltre a due squadre di volontari del servizio antincendio della Regione

Ci sono volute circa tre ore ai vigili del fuoco per spegnere l'incendio che, nel primo pomeriggio di oggi 30 giugno, ha interessato un'oliveta in via Malinoci, nel comune di Carmignano. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 13 con quattro mezzi e undici uomini, ai quali si sono aggiunte due squadre di volontari antincendio della Regione Toscana. Circa 70 piante di olivo sono rimaste danneggiate dal fuoco che ha percorso una superficie di 5mila metri quadri. Dai primi accertamenti sembra che le fiamme si siano sviluppate da una ripulitura.