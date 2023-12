07.12.2023 h 11:26 commenti

Fiamme in una ditta in via dei Fossi: distrutto tutto il materiale all'interno

L'incendio è divampato nella notte all'interno di un’attività di esposizione e vendita di prodotti tessili con annessa zona di produzione. L'intervento in forze dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse agli altri capannoni

Ancora un incendio a Prato dopo quello che ieri ha coinvolto un appartamento nel residence di via Franklin ( LEGGI ). A poche ore di distanza le fiamme si sono sviluppate all'interno di una un’attività di esposizione e vendita di prodotti tessili con annessa zona di produzione in via dei Fossi a Prato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Prato e fortunatamente la rapidità di intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme alle strutture adiacenti. Sul posto erano presenti anche la squadra del distaccamento di Montemurlo, una squadra da Pistoia oltre l’ autobotte e l’autoscala. Il materiale contenuto all’interno della struttura è andato completamente distrutto, ma non si registrano danni all’edificio. Nessuna persona è stata coinvolta. Le cause sono in via di accertamento.