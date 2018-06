19.06.2018 h 19:25 commenti

Fiamme in una baracca a Galciana, intervengono i vigili del fuoco

L'allarme è scattato poco dopo le 16 di oggi. La baracca è andata distrutta. Non risultano feriti

E' stata completamente avvolta dalle fiamme ed è andata distrutta una baracca in via dell'Organo a Galciana. La chiamata ai vigili del fuoco di Prato è scattata alle 16.13. In poco tempo i pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l'area. Fortunatamente nessuno si è fatto male. In quel momento non era presente nessuno all'interno o vicino alla baracca. In corso di accertamento le cause del rogo.