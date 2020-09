I vigili del fuoco di Prato e i volontari della Vab sono intervenuti, poco dopo le 20.30 di ieri 18 settembre, per un vasto incendio che ha coinvolto una grossa quantità di paglia ammassata in prossimità di alcune serre lungo via Roma, tra Le Fontanelle e Castelnuovo. L'intervento ha visto impegnati 9 vigili del fuoco con cinque mezzi, tra cui un escavatore per smassare il materiale e facilitare il minuto spegnimento. Due invece le squadre di volontari.