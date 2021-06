13.06.2021 h 18:01 commenti

Fiamme in un terreno a Paperino, intervengono i vigili del fuoco

L'incendio ha provocato una densa nube di fumo che il vento ha spinto verso le abitazioni

I vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 17.30 di oggi, domenica 13 giugno, a Paperino per un incendio che si è sviluppato in un terreno tra via delle Calvane e via Traversa delle Calvane. Nei giorni scorsi era stato tagliato il fieno e così le fiamme hanno trovato facile esca nell'erba secca. Un denso fumo si è alzato nel giro di poco e il vento lo ha portato verso le abitazioni della zona. L'intervento dei vigili del fuoco ha comunque permesso di circoscrivere subito il fuoco senza che questo si avvicinasse alle case. Dopo aver spento le fiamme, è iniziata l'opera di bonifica. L'area interessata dal fuoco è di circa 5mila metri quadri.