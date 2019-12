06.12.2019 h 16:09 commenti

Fiamme in un terratetto a Iolo: i vigili del fuoco mettono in salvo una 89enne

L'anziana è stata trovata nel corridoio, sotto shock e con sintomi da intossicazione. L'incendio forse provocato da una stufa a gas che è andata distrutta

Una donna di 89 anni è stata messa in salvo dai vigili del fuoco intervenuti, nel pomeriggio di oggi 6 dicembre, per l'incendio della sua abitazione. E' successo poco prima delle 14.30 in via Sapri a Iolo, quando le fiamme si sono sprigionate al pianoterra di un terratetto. I vigili del fuoco, subito intervenuti, hanno trovato l'anziana nel corridoio, in stato di shock e con sintomi da intossicazione da fumo. La donna è stata quindi affidata al personale sanitario del 118.