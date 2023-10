27.10.2023 h 10:01 commenti

Fiamme in un negozio di materiale elettrico, evacuate le famiglie dai piani superiori

L'incendio è divampato stanotte in via Filzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri. Per fortuna non si registrano feriti

Alcune famiglie che abitano in un palazzo di via Filzi sono state evacuate stanotte 27 ottobre a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un negozio di materiale elettrico. Per fortuna non si registrano feriti, mentre le cause che hanno innescato il rogo sono in corso di accertamento. Subito dopo l'allarme sono intervenuti in via Filzi i vigili del fuoco con una autobotte e un carro aria. Presenti anche i carabinieri. A causa del denso fumo che si è sprigionato dal negozio, è stato necessario far evacuare momentaneamente alcune famiglie che abitano nei piani superiori.

Edizioni locali collegate: Prato

