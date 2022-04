10.04.2022 h 17:52 commenti

Fiamme in un fabbricato adibito a rimessaggio, vigili del fuoco in azione a Montemurlo

Intervento nel pomeriggio in via Giotto, in un giardino privato. Sul posto anche 118 e carabinieri. Nessun ferito. Accertamenti sulle cause che hanno originato il rogo

Fiamme in un deposito adibito a rimessaggio, collocato in un giardino privato in via Giotto a Montemurlo. L’allarme è stato dato nel pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Montemurlo a cui si è aggiunta l’autobotte inviata dal comando provinciale di via Paronese. Il rogo è stato spento nel giro di pochissimo tempo e questo ha evitato rischi alle abitazioni vicine. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza del fabbricato e di tutta l’area circostante. Nessuna persona coinvolta. Per precauzione sono comunque intervenuti un’ambulanza del 118 e i carabinieri. Le cause che hanno originato l’incendio non sono state ancora individuate.

