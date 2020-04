22.04.2020 h 08:57 commenti

Fiamme in un capannone, vigili del fuoco al lavoro con cinque squadre

E' successo la scorsa notte in via Cordoba d'Argentina. L'immobile utilizzato come rimessaggio. Indagini sulle cause





Ci sono volute tre ore per spegnere l'incendio che nella notte di mercoledì 22 aprile si è sviluppato all'interno di un capannone in via Cordoba d'Argentina. L'allarme è scattato intorno alle 1.30. Il comando dei vigili del fuoco ha inviato sul posto cinque squadre. L'immobile viene utilizzato dal proprietario come rimessaggio di mezzi e materiale vario e non ospita attività lavorativa.Alle 4.30 i vigili del fuoco – 16 in tutto gli uomini impegnati – hanno concluso le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza. Da accertare le cause che hanno provocato il rogo.

