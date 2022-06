06.06.2022 h 08:23 commenti

Fiamme in un capannone al Soccorso: intervengono i vigili del fuoco

L'incendio ha interessato un immobile in via Marengo occupato da una ditta di confezioni. Quando si sono sviluppate le fiamme non c'erano persone all'interno

Momenti di paura, ieri sera 5 giugno, per un incendio che ha interessato un capannone in via Marengo al Soccorso. L'allarme è scattato intorno alle 23 quando i residenti hanno visto le fiamme levarsi dallo stabile, attualmente occupato da una ditta di confezioni gestita da cittadini cinesi. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con le squadre e due autobotti. Per fortuna nessuna persona si trovava all'interno dell'immobile e non si registrano così feriti. L'intervento dei vigili del fuoco è riuscito a circoscrivere le fiamme prima che potessero propagarsi e il rogo è stato spento nel giro di poco. Alle 1.30 anche le operazioni di bonifica si sono concluse e l'allarme è rientrato. Le cause che hanno innescato il rogo sono ancora in fase di accertamento.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus