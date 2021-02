15.02.2021 h 06:06 commenti

Fiamme in un'azienda che produce guarnizioni per caldaie, a dare l'allarme i residenti

E' successo in via Malaparte a La Briglia. Sul posto i vigili del fuoco di Montemurlo e Prato che sono riusciti a circoscrivere le fiamme. Distrutto l'ufficio dove si è sviluppato l'incendio

Ci sono volute più di due ore per spegnere l'incendio che ieri 14 febbraio, poco dopo le 19, si è sviluppato in un'azienda che produce guarnizioni per caldaie in via Malaparte a La Briglia, nel comune di Vaiano.A dare l'allarme i residente che hanno notato una colonna di fumo. Sul posto sono intervenute una squadra del comando centrale dei vigili del fuoco, una di quello di Montemurlo e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Vaiano.Secondo una prima ricostruzione il rogo è partito da uno degli uffici che è andato completamente distrutto. I dodici vigili del fuoco impegnati nelle operazioni sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero anche nel resto del capannone. La zona è stata messa in sicurezza e bonificata. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incendio