17.08.2019

Fiamme in un appartamento in via Guevara, soccorse due persone

L'incendio è partito dal terrazzo del secondo piano di uno stabile. Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze della Misericordia inviate dal 118 e pattuglie della polizia



Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco dalla centrale e dal distaccamento di Montemurlo, due ambulanze della Misericordia inviate dal 118 e pattuglie della polizia.



All’interno dell’appartamento ci sarebbero state almeno due persone che sono state medicate dai sanitari delle ambulanze. Non si conoscono i motivi all’origine dell’incendio scoppiato intorno alle 18,30. Diverse persone si sono riversate in strada forse per paura che le fiamme si propagassero allo stabile.



L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere il rogo in breve tempo limitando i danni sia alle cose sia alle persone. Dopo le operazioni di spegnimento è stata avviata la bonifica dell’appartameto e le indagini utili a individuare le cause dell’incendio.

