24.08.2018 h 14:25 commenti

Fiamme in un appartamento in piazza Mercatale, palazzo evacuato. Due feriti

L'incendio si è sprigionato in un appartamento al quarto piano nel quale vive un'anziana che è stata trasportata all'ospedale. Intossicato anche un poliziotto. Lo stabile è stato evacuato. Verifiche in corso per stabilire le cause del rogo

Sono stati momenti di autentica paura quelli vissuti oggi, venerdì 24 agosto, in piazza Mercatale. Un incendio si è sviluppato in un appartamento al quarto piano del palazzo che si affaccia sul tondo del Mercatale. Nell'appartamento vive un'anziana che è rimasta intossicata ed è stata trasportata all'ospedale. Intossicato anche un poliziotto, anche lui portato all'ospedale per accertamenti. Il palazzo è stato evacuato.Sono stati i passanti, qualche minuto prima delle 14, a vedere un denso fumo nero uscire dalla parte alta dell'edificio e ad avvertire i vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre. Sul posto anche quattro ambulanze inviate dal 118 e le pattuglie della polizia. I vigili del fuoco hanno operato anche con l'autoscala.Le fiamme hanno interessato una parte dell'appartamento che in pochi minuti si è riempito di fumo. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio: l'incendio è stato spento prima che si estendesse agli appartamenti confinanti. In corso le verifiche dei vigili del fuoco per risalire alla causa che ha sprigionato il fuoco. L'ipotesi più accreditata al momento è che si tratti di cause accidentali. La viabilità in piazza Mercatale ha subito qualche rallentamento per consentire l'azione dei soccorritori. Sia l'anziana che il poliziotto sono stati sottoposti alle cure del caso; dovrebbero essere dimessi già in serata.