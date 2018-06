07.06.2018 h 08:53 commenti

Fiamme in un appartamento a Carmignano: l'incendio è divampato in serata

Danneggiati la cucina e il soggiorno di un bilocale al primo piano. Per fortuna al momento del rogo non c'era nessuno in casa. Intervenuti i vigili del fuoco





Momenti di paura, ieri sera 6 giugno, a Carmignano per l'incendio che si è sviluppato all'interno di un bilocale tra piazza 4 Novembre e via Baccheretana. L'allarme è scattato alle 22.20 quando testimoni hanno visto uscire fumo dall'appartamento che si trova al primo piano. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Fortunatamente quando sono divampate le fiamme non c'era nessuno all'interno dei locali. I vigili del fuoco hanno quindi circoscritto il rogo per poi spegnerlo. Sono stati interessati la cucina e il soggiorno dell'appartamento, che hanno riportato danni. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.

