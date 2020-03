30.03.2020 h 10:48 commenti

Fiamme all'alba in una tintoria: sul posto i vigili del fuoco

L'incendio ha interessato un box adibito ad ufficio nell'azienda che si trova a Galciana. In corso gli accertamenti per cercare di risalire alle cause che hanno provocato il rogo

Un incendio si è sviluppato questa mattina, 30 marzo, all'interno del reparto tintoria di un'azienda che si trova in via per le Case nuove a Galciana. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 6, i vigili del fuoco con una squadra e un'autobotte. Le fiamme hanno interessato un box adibito ad ufficio. L'incendio è stato estinto in breve tempo, mentre le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono protratte per qualche ora. In corso gli accertamenti per cercare di risalire alle cause che hanno provocato il rogo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus