25.03.2019 h 08:30 commenti

Fiamme all'alba all'Interporto di Gonfienti: brucia un Tir lasciato in sosta

Le fiamme sono partite dalla cabina che è stata distrutta. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo

Un violento incendio ha completamente distrutto la cabina di un Tir parcheggiato all’interno dell’Interporto di Gonfienti. Le fiamme sono divampate poco prima delle 7.15 di stamani, lunedì 25 marzo, e immediato è stato l'allarme. Sul posto, per domare l'incendio dell'autoarticolato, sono intervenuti i vigili del fuoco. Il rogo è partito dalla cabina del mezzo. La squadra prontamente intervenuta ha spento l'incendio e messo in sicurezza l’autoarticolato. Per fortuna non si registra alcun ferito. Sono in corso di accertamento le cause dell'evento.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus