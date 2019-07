21.07.2019 h 17:13 commenti

Fiamme a due passi dalle case e dai capannoni in via Valentini

Fiamme due passi dalle case questa mattina, 21 luglio, per un incendio che ha interessato un terreno di via Valentini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e poi bonificato l'area, impedendo che venissero coinvolte le abitazioni e i capannoni che sorgono intorno al campo. Complessivamente sono stati interessati circa 1.800 metri quadri di vegetazione. Non si segnalano per fortuna danni a persone. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio.

