Fiaccolata per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti

L'appuntamento è per il 10 dicembre. Il corteo partirà alle 21 da piazza del Comune. A Poggio doppio appuntamento: la mattina alle scuole medie “Filippo Mazzei” e alle 18.30 nella Sala della Giostra

Si terrà lunedì 10 dicembre alle 21 da piazza del Comune a Prato la Fiaccolata in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per dire basta a tutti gli atti di barbarie, in seguito a due guerre mondiali che costarono la vita a milioni di persone. L'evento è organizzato dal Coordinamento cittadino per la Pace del Comune di Prato, presieduto da Massimo Carlesi, e vi parteciperanno, con i propri Gonfaloni, tutti i Comuni dell'area pratese.

Ecco le associazioni e gli enti promotori o aderenti: Emergency, Comitato Unicef Prato, Caritas Diocesana, Conferenza S.Vincenzo de’ Paoli, Associazione Pro Pace in Terrasanta, Libera Prato “Calogero Tramuta”, Anpi Prato, Cisl Firenze–Prato, Uil Toscana, Cgil, Arci, Tamburi di Pace, Cieli Aperti Onlus, La Tenda, Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato, Fondazione Opera Santa Rita Onlus, UISP Comitato Provinciale, Azione Cattolica Diocesana, Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo, Movimento Shalom Onlus, Antenna Amnesty Prato.