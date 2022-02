17.02.2022 h 15:00 commenti

Ffp2 poco filtranti, sequestrato oltre un milione di pezzi. Indagine partita dalle Marche e arrivata a Prato

Le mascherine, importate dalla Cina, sono state trovate in vendita in molte città. La capacità di filtraggio, dopo i test, è risultata essere del 30 per cento anziché del 98, più bassa di quella garantita dalle mascherine chirurgiche

Erano arrivate anche a Prato le mascherine Ffp2 provenienti dalla Cina e importate da una ditta della zona di Fermo che, sottoposte ad analisi, sono risultate avere una capacità di filtraggio del 30 per cento anziché del previsto 98, addirittura meno delle mascherine chirurgiche. La guardia di finanza di Senigallia ha sequestro un milione e 100mila mascherine in diverse città: oltre a Prato, anche a Roma, Milano, Padova, in diverse zone delle Marche e in molti centri del sud Italia.

'Colorful mask” il nome dell'operazione alla quale hanno partecipato più di 200 militari di 80 diversi reparti della guardia di finanza che ha denunciato un cinese, titolare della ditta importatrice, per aver messo sul mercato dispositivi di protezione individuale non conformi ai requisiti di sicurezza.

A far scattare le indagini sono stati i controlli, iniziati nella zona di Senigallia, sul rispetto delle norme che regolano la vendita delle mascherine; gli investigatori hanno riscontrato in diversi negozi la presenza di Ffp2, tutte riconducibili al medesimo importatore dalla Cina, confezionate senza l'indicazione del sito internet da cui poter scaricare il certificato di conformità obbligatorio. Da qui è stata ricostruita la filiera che ha portato i militari anche a Prato. Sequestrata anche documentazione contabile e tecnica e disposte analisi di laboratorio che hanno confermato la quasi nulla capacità filtrante delle mascherine.



