Festival Seta, tre giorni per conoscere da vicino la Cina contemporanea

L'evento è giunto alla terza edizione e si terrà al Museo del Tessuto dal 30 settembre al 2 ottobre. Spazio a confronti, docufilm, mostre e musica con esperti e studiosi ma anche con le seconde generazioni che hanno voglia di raccontarsi

Dal 30 settembre al 2 ottobre il Museo del Tessuto ospita Seta – Dialoghi sulla Cina contemporanea", il festival, giunto alla terza edizione, dedicato all'approfondimento politico, socio economico e artistico sul mondo orientale. Il programma della tre giorni è stato presentato dai suoi organizzatori ieri,20 settembre, in palazzo comunale: l'associazione Orientiamoci in Cina, in collaborazione con il Centro studi sulla Cina contemporanea e contemporary Matters, realizzato con il contributo del Comune di Prato, il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Prato, e del Pin.

Dalla guerra in Ucraina, alla crisi energetica, ai complessi rapporti con gli Stati Uniti della presidenza Biden, al XX Congresso nazionale del Pcc che si terrà a Pechino dal 9 e al 16 ottobre prossimo, alle realtà virtuali che si affacciano prepotentemente sul palcoscenico mondiale, fino alle nuove tendenze artistiche che rispecchiano le ansie di un Paese che mira ad un ruolo sempre più strategico nei contesti cosmopoliti ma che è ancora a metà strada tra un passato fortemente tradizionalista e il presente che lo ha visto avvicinarsi vorticosamente all’Occidente lungo le traiettorie del sapere geografico, scientifico ed economico.

Una rassegna che vuole essere uno scambio originale di idee, di dibattito, di presentazione di ricerche, grazie anche i molteplici progetti di studio che da alcuni anni si realizzano nei diversi consessi culturali italiani e non solo.

"L’intento degli organizzatori proseguendo il lavoro della scorsa edizione è di offrire un approfondimento quanto più completo sulle dinamiche della Cina dal punto di vista politico-sociale, economico ed artistico, capire cosa ci aspetta nel futuro prossimo e quali saranno le conseguenze delle scelte europee ed americane, quali invece le opportunità” - dichiara Matteo Burioni di Orientiamoci in Cina, l’associazione promotrice dell’iniziativa.

L'obiettivo è sapere cosa accade oggi di qua e di là dalla Muraglia per superare molti stereotipi e luoghi comuni e migliorare il dialogo tra mondi lontani. "A raccontare la Cina, stavolta, saranno anche i cinesi di seconda generazione e non più solo addetti ai lavori e gli accademici. – spiega Roberto Pecorale, tra i curatori dell'iniziativa – Negli ultimi tempi c'è stato una specie di corto circuito che ha portato molti cittadini di origine cinese ad aprirsi per raccontarsi".

Nel programma del festival sarà presentato anche il progetto Mitologie Digitali , una mostra sulle mitologie orientali ed occidentali in chiave digital che avrà una doppia sede a Prato e a Taizhou, alla fine di novembre.

Grazie all'open call ancora in corso, saranno selezionate le opere digitali degli artisti più interessanti grazie alla sinergia tra Contemporary Matters (organizzatore dell’evento) e l'Associazione Orientiamoci in Cina, il Taizhou Museum of Contemporary Art e NoName Studio Zhujiajiao.

Il bando di concorso è patrocinato dal Comune di Prato, dall'Accademia di Belle Arti di Carrara, dall’Università degli Studi di Firenze - Dipartimento FORLILPSI, dal Centro Studi Sulla Cina Contemporanea e promosso da Contemporary Matters. A cura di Silvia Vannacci con Lisha Liang, le due mostre di arte contemporanea saranno esposte in Italia a Prato dal 27 novembre al 27 dicembre 2022 in diversi luoghi della città e in Cina a Taizhou nel Museum of Contemporary Art nel novembre prossimo. Invitati a partecipare a tutte le iniziative del Festival anche gli studenti delle Scuole Superiori della città grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico della Provincia di Prato.

Prossimo passo sarà coinvolgere maggiormente l'ermetica comunità cinese presente in città.







