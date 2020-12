27.12.2020 h 11:19 commenti

Feste nei bar nel giorno di Natale: doppio blitz della polizia municipale che multa 60 persone

Gli interventi in via Zipoli e in via Cava dopo le segnalazioni dei cittadini che avevano visto un via vai di persone e sentito la musica ad alto volume. Gli avventori non avevano nemmeno la mascherina. Chiusi entrambi i locali

In barba alla zona rossa e a tutti i divieti, in due locali della città i titolari avevano organizzato delle vere e proprie feste per il giorno di Natale. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia municipale, intervenuti prima in via Zipoli e poi in via Cava, dopo aver ricevuto segnalazioni da parte di cittadini che avevano visto sia un via vai di persone sia sentito la musica ad alto volume.

Sospetti che si sono rivelati fondati al momento del controllo degli agenti della Municipale. In via Zipoli, in un circolo gestito da cittadini cinesi, sono stati trovati 25 avventori che stavano bevendo e ballando senza nessun distanziamento e senza nessun tipo di prevenzione, a partire dalla mascherina. Stessa scena nel locale di via Cava, anche in questo caso gestito da cinesi: qui i clienti erano addirittura 35.

Per tutti è scattata la sanzione da 400 euro, mentre i locali sono stati chiusi e ora la prefettura dovrà decidere per quanto tempo. In questo caso la sanzione massima prevede 30 giorni con le serrande abbassate.