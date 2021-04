13.04.2021 h 11:57 commenti

Feste in un locale e in un garage privato: i carabinieri sanzionano 25 persone

I controlli sono scattati domenica al "Number One" di via Ciulli e a La Briglia, dove un passante ha avvertito i militari. Per tutti è scattata la multa da 400 euro per aver violato le norme anti Covid

Sono state 25 le persone multate dai carabinieri che domenica 11 aprile hanno interrotto due feste: una all'interno di un locale, l'altra nel garage di un'abitazione. Per tutti è scattata la multa da 400 euro per aver violato le norme anti Covid.

Il primo intervento è stato fatto in via Ciulli nel locale “Number One”, gestito da cittadini cinesi. I militari del Radiomobile hanno sorpreso una dozzina di orientali intenti ad intrattenersi in una festa privata, nonostante il locale fosse chiuso al pubblico. Una seconda festa privata, che stava svolgendosi in un garage in località La Briglia a Vaiano ed a cui stavano partecipando 13 persone, è stata invece segnalata da un passante ai carabinieri della locale Stazione che sono prontamente intervenuti.



Edizioni locali collegate: Prato

