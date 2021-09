09.09.2021 h 08:31 commenti

Festa per il secondo compleanno del ponte Manetti, fine settimana di eventi a Poggio a Caiano

'Pontefestival' il nome della maratona di appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio

Due anni dopo l’inaugurazione della nuova passerella ciclopedonale che ha dato nuova vita al vecchio Ponte del Manetti, nasce Pontefestival: un fine settimana di incontri, cene, attività sportive e ricreative per animare quello che è divenuto in breve tempo uno dei principali luoghi della socialità poggese all’aria aperta.

Come già accaduto lo scorso anno, in occasione del primo compleanno del ponte, anche per il prossimo fine settimana le iniziative messe in programma sono nate dalla sinergia fra l’amministrazione comunale e diverse realtà associative del territorio poggese che hanno deciso di chiudere il programma con una cena il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer.

“Da quando il nuovo ponte è stato posato fra gli antichi archi di pietra – afferma l’assessore alle associazioni Maria Teresa Federico – questo luogo è stato frequentato in ogni stagione da chi fa sport all’aria aperta, da chi va a fare una passeggiata, da chi vuole raggiungere le Cascine di Tavola a piedi o in bicicletta. I ponti per propria natura uniscono: quale simbolo migliore per un luogo dove ci si incontra e si socializza? Da zona isolata, questa si è trasformata in una delle aree pubbliche più frequentate e vogliamo continuare a valorizzarla. Lo facciamo grazie alle associazioni del territorio, che hanno dato vita ad un programma di festa, di cultura e di socialità, e grazie alla solidarietà e beneficenza che testimoniano il grande cuore dei poggesi”.

“Senza le associazioni, Poggio non sarebbe così com’è - commenta il sindaco Francesco Puggelli - è difficile trovare una famiglia poggese che non abbia almeno un membro impegnato in un’associazione di volontariato, sportiva, culturale, sociale o di protezione civile. Questa è la forza del nostro territorio e lo abbiamo compreso a pieno durante la pandemia, quando grazie al volontariato abbiamo superato i momenti più difficili riuscendo a stare vicini alle persone più fragili come una vera comunità. Gli eventi al Ponte del Manetti vogliono essere proprio questo: un inno all’associazionismo e alla bellezza dello stare insieme lavorando per il bene comune”.

Sul sito internet del Comune di Poggio a Caiano tutto il dettaglio del cartellone.

