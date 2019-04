25.04.2019 h 13:49 commenti

Festa Liberazione: contestato il prefetto Scialla, per lei fischi e cori: "Dimettiti"

Sono gli echi delle polemiche per l'autorizzazione concessa alla manifestazione di Forza Nuova dello scorso 23 marzo

Una pioggia di fischi è partita all'indirizzo del prefetto Rosalba Scialla durante la cerimonia ufficiale per il 74esimo anniversario del 25 aprile. Una reazione quasi scontata dopo la decisione del prefetto di autorizzare la manifestazione nazionale di Forza Nuova per lo scorso 23 marzo proprio a Prato. Tra l'altro la festa è stata molto partecipata, più degli anni passati. Due i momenti della contestazione da parte delle associazioni di sinistra e partigiane. La prima quando il prefetto ha passato in rassegna i reparti per gli onori militari tra l'altro optando per un percorso più corto e lontano dagli schieramenti per evitare la vicinanza ai contestatori. La seconda raffica di fischi è scattata quando il prefetto ha lasciato la piazza. Qualcuno ha gridato. "Fascista dimettiti". Invito ribadito anche in qualche cartello di protesta. Una contestazione sicuramente poco piacevole per il rappresentante del governo sul territorio, ma che comunque è rimasta nei limiti del lecito e della libera espressione del pensiero. Alla vigilia dell'appuntamento, intuendo il desiderio di rivalsa nei confronti del prefetto, il sindaco Matteo Biffoni ha chiesto di mantenere la calma e di non eccedere con le proteste: "Umanamente mi dispiace - afferma Biffoni- ma mi rendo conto che ci vorrà del tempo per risanare la ferita fatta a marzo, anche se la città ha saputo reagire tracciando una linea netta tra il giusto e lo sbagliato. Lo ha fatto pacificamente, con gioia e colori ma in modo netto tanto che nessuno in futuro potrà scalfire questa convinzione". Fischi e grida contro il prefetto non sono piaciuti al deputato di Forza Italia Erica Mazzetti che ha cosi commentato: "sono indignata per questa reazione della sinistra. La prefetta ha fatto solo il suo dovere. Mi aspetto che il sindaco si dissoci". Presenti alla cerimonia anche i candidati sindaco Carmine Maioriello del M5S e Daniele Spada del centrodestra che come Mazzetti condanna l'episodio ed esprime solidarietà a Scialla: "Vergognoso e inaccettabile contestare e offendere una rappresentante delle Istituzioni, ancor più grave se lo si fa durante una importante celebrazione ufficiale come il 25 aprile. Evidentemente questo manipolo di persone fuori dalla storia ha una concezione deviata della libertà, della democrazia e del rispetto dello Stato. Agitatori che soffiano sul fuoco delle divisioni ideologiche per alimentare tensioni di cui a Prato non abbiamo bisogno”. Anche il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia esprime solidarietà al prefetto "per la vergognosa contestazione fatta durante la manifestazione del 25 aprile. Sbaglia il sindaco Biffoni a non condannare senza se e senza ma chi contesta un rappresentante dello stato. Goffo il tentativo di giustificare i contestatori, ma si sa siamo in campagna elettorale e i voti contano di più del senso di appartenenza ad una istituzione". Parole di condanna anche dal l'onorevole Giorgio Silli di Forza Italia: "Il prefetto viene fischiato mentre serve lo Stato, in un giorno di festa, durante l’inno nazionale, non certamente da gente di centrodestra. Il sindaco e le altre cariche istituzionali targate Pd si guardano bene dal chiedere un comportamento più opportuno alle teste calde come se il colore e il proprio pensiero politico venisse prima del rispetto istituzionale e della Repubblica stessa. Non ho altro da aggiungere, fra poco si vota, fate voi". Festa della Liberazione molto più serena a Montemurlo dove il sindaco Lorenzini ha sottolineato che "il 25 aprile non è di destra né di sinistra, ma è la festa di tutti gli italiani, di tutti coloro che amano un' Italia libera, pacifica e democratica. La democrazia, infatti, non è uno stato naturale della storia. La democrazia e la libertà gli italiani se la sono conquistata a caro prezzo, dopo una lotta dura e sanguinosa contro il nazi-fascismo che aveva reso schiavo e oppresso il nostro Paese". Una valore da difendere e da preservare attraverso la memoria. Nel suo discorso celebrativo, il primo cittadino di Montemurlo ha ricordato il sacrificio di Erasmo Meoni e Gino Gelli, due montemurlesi arrestati all'indomani degli scioperi del 7 marzo 1944 a Prato e deportati nei campi di concentramento in Germania, e il giovane Tamare Meucci, ucciso dai nazisti nei boschi poco fuori del paese".

