31.03.2021 h 10:45 commenti

Festa in un locale di karaoke e in un giardino privato: per 25 persone scatta la multa da 400 euro

Doppio intervento dei carabinieri in un esercizio di via di San Paolo già sanzionato in precedenza per lo stesso motivo e in un'abitazione privata di Carmignano

Doppio blitz dei carabinieri che, in due distinte operazioni, hanno sanzionato un totale di 25 persone, tutte di nazionalità cinese, per il mancato rispetto della normativa anti contagio. Si tratta degli ennesimi casi di violazione delle regole da parte di membri della comunità cinese che, durante la prima fase della pandemia, erano invece stati portati ad esempio per il rigido rispetto del lockdown.

Il primo episodio è avvenuto in un locale di via di San paolo, già sanzionato nel recente passato per un'analoga infrazione. I carabinieri del Radiomobile vi hanno sorpreso 13 clienti che si intrattenevano con karaoke e balli in orario serale. Per tutti è scattata la multa da 400 euro e provvedimenti di chiusura saranno adottati nei confronti del locale, anche in considerazione della recidiva. Un altro gruppo di 12 cinesi è stato invece sanzionato dai carabinieri di Carmignano che sono intervenuti in via di Castelvecchio dove era in corso una festa nel giardino di un abitazione privata. Si trattava di tre nuclei familiari al completo, imparentati tra loro, che stavano facendo un barbecue con tanto di musica. Ed è stata proprio questa ad attirare i militari. Alcuni dei partecipanti proveniva anche da fuori provincia in violazione della zona rossa. Anche per loro è scattata la multa da 400 euro.

Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus