Festa in casa in piena notte con musica, schiamazzi e alcol: i vicini chiamano i carabinieri

Una ventina di giovani sono stati sanzionati a Montemurlo per aver violato le normative di contrasto al Covid. Il party organizzato da un ventenne che aveva approfittato dell'assenza dei genitori

Aveva approfittato dell'assenza dei genitori per organizzare una festa in casa, con tanto di dj e abbondante scorta di alcol a disposizione degli invitati. Tutto questo nonostante le normative anticovid.

E' successo questa notte, 29 maggio, a Montemurlo e a tradire il padrone di casa, un ventenne, e almeno altri 20 tra ragazzi e ragazze coetanei, sono stati gli schiamazzi che, in piena notte, hanno spinto i residenti della zona a chiamare i carabinieri. Le pattuglie della Tenenza, così, sono arrivate verso l'1.30 di fronte alla villetta e hanno trovato parte dei ragazzi in strada e molti altri all'interno. Come appurato dai militari, la presenza di una consolle da Dj e il cospicuo uso di alcolici avevano prodotto disturbo molesto. A questo si sono aggiunte le violazioni alle normative per il contrasto al Covid. A questo punto i carabinieri hanno contestato una ventina di violazioni ai giovani. Secondo quanto riferito dall'Arma alcuni dei multati hanno risposto in modo risentito ma la maggior parte di loro ha compreso l’errore e la necessita di rispettare queste norme che, piano piano, ci stanno portando fuori dal tunnel.



