Festa "green" per il rinnovato Tondo di piazza Mercatale

Questa mattina i ragazzi hanno ripulito le sponde del Bisenzio per poi consegnare i rifiuti differenziati nel Pesciolone riciclone creato da Massimiliano Galligani per l'occasione



Le famiglie che hanno aderito all'iniziativa "Tutti insieme sul Bisenzio!” nell'ambito della giornata di Legambiente, hanno ispezionato entrambe le rive del fiume lungo viale Galilei e fino al Ponte Mercatale, a caccia di rifiuti di ogni tipo e accompagnati dalle lezioni storico artistiche di ArteMia.



Il "Pesciolone riciclone" colmo di rifiuti differenziati raccolti da grandi e piccini lungo le rive del fiume Bisenzio. E' il momento più significativo della festa organizzata stamani 26 ottobre per la riapertura del Tondo di Mercatale al termine dei lavori di riqualificazione e di ristrutturazione delle fognature e dei sottoservizi. La festa dedicata all'ambiente è proseguita con i laboratori organizzati dall'associazione Riciclidea.

La festa dedicata all'ambiente è proseguita con i laboratori organizzati dall'associazione Riciclidea. Sono stati installati anche tre stand, uno di Alia con il laboratorio ci compostaggio, uno di Corepla dove sono stati distribuiti gadget in materiale riciclato e uno di Publiacqua con la distribuzione delle borracce di alluminio.

Primo evento dunque per il rinnovato Tondo: "Abbiamo fatto alcuni importanti interventi - speiga l'assessore - per la riqualifica di questa zona così bella della nostra città. Abbiamo sistemato tutti i sottoservizi, installato un nuovo impianto di illuminazione, predisposto l’impianto per l’annaffiatura, posizionato nuovo arredi e i cestini per la raccolta multi differenziata ed è stata risistemata a verde la zona centrale con la creazione di punti di attraversamento per accedere alla parte perimetrale con la piantumazione di alcune bordature che in primavera saranno nel loro massimo splendore". Uno spazio riqualificato per essere vissuto dai cittadini: "I lavori sono durati oltre il previsto, ma finalmente ci siamo. I nuovi arredi, la nuova illuminazione e la sistemazione del verde valorizzando questo spazio tanto bello che adesso deve essere vissuto dai cittadini. - sottolinea il sindaco Biffoni - I ragazzi con "Ripuliamo il mondo" ci hanno dato una bella lezione di civiltà che deve essere di esempio a tutti: luoghi belli come questo devono essere ben tenuti dai cittadini, in questa direzione va anche la scelta di installare i primi cestini per la raccolta differenziata".