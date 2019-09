09.09.2019 h 13:46 commenti

Festa etrusca 2019: a Comeana due giorni di rievocazioni, visite guidate e laboratori per conoscere tutti i segreti di questa antica civiltà

Il 14 e il 15 settembre il tumulo etrusco di Montefortini sarà al centro della terza edizione della manifestazione che quest'anno permetterà di visitare anche la necropoli di Prato Rosello

Il 14 e il 15 settembre a Comeana sarà possibile immergersi nella storia di una delle più antiche civiltà del mondo grazie alla Festa etrusca. Organizzata dal Comune di Carmignano con il contributo della Regione e in collaborazione con il Polo museale della Toscana, la terza edizione segna la svolta storica della manifestazione grazie all'apertura, entrambi i giorni, con visite guidate del tumulo principesco di Montefortini e alla tomba etrusca dei Boschetti, alla passeggiata archeologica a Prato Rosello, alla rievocazioni di scene di vita dell'epoca e ai laboratori per bambini e ragazzi che racconteranno la storia con il linguaggio del gioco.



“Una manifestazione che funziona e che sta crescendo sempre di più – ha dichiarato il sindaco Edoardo Prestanti -. L’obiettivo è quello di creare un evento capace di coinvolgere il più vasto pubblico, e in particolar modo le giovani generazioni, in quella che è la storia e la cultura etrusca. Il tutto senza mai scendere nella banalità, ma restando sempre attenti alla veridicità e alla ricostruzione puntuale di quella che è stata la cultura etrusca”.



Anche quest'anno verrà ricostruito un vero e proprio villaggio etrusco con scene di vita quotidiana e rievocazioni storiche intorno al tumulo di Montefortini. Festa, divertimento e aggregazione ma con rigore scientifico. " Il tumulo etrusco di Montefortini è uno dei più importanti monumenti archeologici della Toscana – ha spiegato Maria Chiara Bettini del Museo Archeologico di Artimino -, che testimonia lo straordinario sviluppo culturale ed economico che investe il territorio controllato dal centro di Artimino nel VII secolo a.C. La collinetta artificiale, alta dodici metri, ospita due tombe principesche costruite in momenti diversi, antiche duemilasettecento anni. Grazie alla direttrice Giuseppina Carlotta Cianferoni del Polo Museale della Toscana e al personale di custodia del Tumulo di Montefortini, nonché alla collaborazione del Gruppo Archeologico Carmignanese, sarà possibile visitare il Tumulo entrambi i giorni”.

Ecco il programma completo della festa

La festa prenderà il via sabato 14 dalle 15 con l’apertura degli stand gastronomici e artigianali e dello spazio giochi, all’interno del quale verranno organizzati laboratori per bambini e ragazzi, truccabimbi e giochi antichi di Avis. Sempre dalle 15 prenderà vita il villaggio etrusco con scene di vita quotidiana, con rievocatori e tavoli didattici a cura delle associazioni Antichi Popoli e Methlum Kainual di Marzabotto. Dalle 15 sono in programma visite guidate gratuite al tumulo principesco di Montefortini e alla tomba etrusca dei Boschetti (iscrizioni allo stand del Gruppo Archeologico Carmignanese). Tra le altre attività in programma, alle 16 nell'area giochi “Storie mostruose: la Gorgone Medusa", laboratorio per bambini di pittura etrusca a cura dell'associazione Artumes. Alle 16.30 nel villaggio etrusco “La cerimonia sacra", con rievocazioni storiche di antichi rituali Etruschi (associazione Methlum Kainual). Alle 17.30 nell'area giochi Valter Fattorini propone “Il cippo del guerriero", laboratorio creativo per ragazzi dedicato alla scultura etrusca. Al villaggio etrusco dalle 18.30 “Il matrimonio etrusco", rievocazione del rito del matrimonio al tempo degli Etruschi (a cura dell'associazione Methlum Kainual). Novità di quest'anno, spazio a “La danza etrusca, un contatto con gli dei", performance di danza a cura di Roberta Saccocci.

Domenica 15 settembre dalle 12 apriranno gli stand gastronomici e artigianali e il Villaggio etrusco, con rievocatori, tavoli didattici e scene di vita quotidiana della Gens. Dalle 15 visite guidate gratuite di gruppo al Tumulo principesco di Montefortini, che sarà aperto per l’occasione in via del tutto straordinaria, e alla Tomba etrusca di Boschetti (iscrizioni allo stand del Gruppo Archeologico Carmignanese). Sempre dalle 15 aprirà lo spazio giochi con laboratori per bambini e ragazzi, truccabimbi e giochi antichi a cura di Avis. Tra le altre attività proposte, alle 16 nell'area giochi l'associazione Artumes presenta “Apprendisti tessitori", laboratorio per bambini con piccoli telai per tessere come gli Etruschi. Alle 16.30 nel villaggio etrusco “La sfida dell'atleta", rievocazione storica di sfide e competizioni etrusche a cura dell'associazione Methlum Kainual. Nell'area giochi alle 17.30 Valter Fattorini organizza “L'abito del guerriero”, un laboratorio per ragazzi per scoprire come creare un pettorale etrusco. Dalle 18.30 nel villaggio etrusco spazio a “Il Simposio", rievocazione storica di un banchetto con musiche e festeggiamenti a cura dell'associazione Methlum Kainual. Roberta Saccocci propone invece “La danza etrusca, banchetti e celebrazioni", una performance di danza.

Inoltre domenica mattina da non perdere la passeggiata archeologica a Prato Rosello (iniziativa a cura del Museo Archeologico di Artimino e di Coop Culture). Il ritrovo è alle 9.30 al Museo, dove è in programma una visita guidata incentrata in particolare sui reperti restituiti dalle necropoli di Artimino. Alle 11 visita guidata ai tumuli di Prato Rosello (trasferimento con auto proprie). La partecipazione è gratuita, per iscriversi è necessario prenotare entro le 12 di venerdì 13 settembre (055 8718124 oppure parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it).