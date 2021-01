01.01.2021 h 13:10 commenti

Festa di San Silvestro abusiva nel locale interrotta dalle forze dell'ordine: multe per tutti i presenti

Le pattuglie della polizia, della guardia di finanza e della polizia municipale sono intervenute a San Paolo dopo la segnalazione di musica ad alto volume che usciva da un edificio

Nonostante i divieti e il coprifuoco hanno voluto ugualmente celebrare l'arrivo del 2021 con una festa, ma non sono riusciti ad arrivare al brindisi di mezzanotte. Intorno alle 21 di ieri sera, 31 dicembre, infatti, pattuglie della polizia, della guardia di finanza e della polizia municipale hanno fatto irruzione in un locale di via Zipoli nella zona di San Paolo dove era in corso una festa. Presenti numerose persone, tutte di nazionalità cinese così come il titolare. Le forze dell'ordine hanno quindi identificato tutti i clienti, in totale circa un centinaio, che verranno sanzionati con la multa da 400 euro prevista dal dpcm. Al titolare è stata invece contestata la violazione delle norme anticontagio e oltre alla multa si vedrà notificare dalla prefettura il provvedimento di chiusura del locale.

L'intervento della polizia, che stanotte ha impegnato complessivamente 18 pattuglie per il controllo del territorio, è scattato dopo le segnalazioni arrivate dai cittadini che denunciavano come dal locale uscisse musica ad alto volume oltre alla presenza di tantissime auto parcheggiate nei dintorni.