14.02.2019

Festa di luci e di suoni per il Capodanno cinese: tanta gente in piazza del Mercato Nuovo

Una suggestiva cerimonia ha aperto le celebrazioni che proseguiranno fino a domenica. Presenti anche tanti ragazzi italiani che hanno partecipato alla manifestazione

Piazza del Mercato Nuovo come Pechino. Questa mattina 14 febbraio i monaci del tempio buddista hanno inaugurato l'anno del Maiale che coincide con il 70esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Compleanno celebrato con il festival delle luci: 20 lanterne che rappresentano le etnie cinesi. Una festa di colori e suoni che ha coinvolto tantisisme persone.



Oltre al messaggio religioso anche quello civile sul palco delle autorità il sindaco Matteo Biffoni che ha ricordato come l'integrazione passi anche da momenti culturali come questi. Atteso anche il governatore della Toscana Enrico Rossi che però non è arrivato. A rappresentarlo la consigliera pratese Ilaria Bugetti che ha rinnovato la collaborazione con la comunità cinese. “Un’occasione per conoscere le usanze di una comunità così vicina eppure per molti versi così lontana da noi - dichiara Ilaria Bugetti - il mio invito a tutti i toscani è di venire a vedere le installazioni e gli spettacoli che in questi giorni si terranno a Prato. E’ un messaggio di pace e integrazione per capire meglio chi ci sta accanto”.



La cerimonia di stamani si è svolta in uno scenario insolito, con piazza del Mercato trasformata in una Cina in miniatura grazie alla ricostruzione dei principali monumenti o simboli del paese asiatico.

La mattinata si è conclusa con la danza del dragone e il concerto della pianista pratese Giulia Mazzoni che ha dedicato alla comunità cinese un brano nel segno dell' amore e della fratellanza. In piazza anche ragazzi italiani che hanno voluto partecipare ai festeggiamenti.



L'evento è organizzato interamente dall'Associazione della Comunità buddista cinese in Italia, con il contributo delle associazioni cinesi, il contributo ed il patrocinio della Regione Toscana ed il patrocinio del Comune di Prato.

La settimana si chiuderà con le due tradizionali sfilate del dragone: il 16 febbraio la sfilata nella zona industriale e il 17 febbraio quella tradizionale in via Pistoiese con arrivo in piazza del Comune. Entrambi i cortei partiranno alle 10 dal Tempio Buddista di piazza della Gualchierina.