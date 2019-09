26.09.2019 h 17:33 commenti

Festa di LiberEtà, Paolo Hendel presenta il suo manifesto per una vecchiaia felice

Protagonisti dell' incontro le parole e tre libri sulla condizione dei pensionati. Il segretario dello Spi Cgil Gramolati: "Noi non abbiamo paura delle parole, ma vogliamo declinarle in modo diverso, mettendole insieme per unire, per fare cultura"

Il fil rouge della 23esima edizione della festa di LiberEtà dello Spi CGIl sono le parole e i libri, che raccontano al passato, al presente e al futuro la condizione dei pensionati italiani.

In cinquecento questa mattina 26 settembre, sono arrivati al Politeama per ascoltare la lettura di alcuni brani del libro di Emanuele Marigolli, Stefano Grifoni e Paolo Hendel.

E proprio il comico toscano ha dipinto in poche parole la situazione dell'Italia. "Siamo un Paese di vecchi, eppure ci permettiamo di negare la cittadinanza a 800 mila ragazzi nati in Italia che parlano italiano meglio di me. ll segreto per invecchiare bene è ridere, e io cerco di farlo da sempre a modo mio, da grullo".

Ad aprire i lavori il segretario dello Spi Cgil Alessio Gramolati: "Partiamo dalle parole perché di questi tempi le parole hanno assunto una forza che in qualche circostanza è stata decisamente non positiva: troppo livore, troppo odio, poco rispetto per l’altro. Noi non abbiamo paura delle parole, ma vogliamo declinarle in modo diverso, mettendole insieme per unire, per fare cultura”.

Manuele Marigolli nel l suo libro “Fra l’Arno e la strada”, ripercorre le tappe più importanti della propria esistenza. Qui le parole – lette, sul palco dall’attrice Daniela Morozzi – sono quelle della memoria.

Stefano Grifoni, direttore del pronto soccorso fiorentino di Careggi, con “La vecchiaia è una malattia?” ha portato invece i partecipanti in un viaggio alla scoperta della terza età. Qui le parole – che si sono materializzate sul palco grazie alla voce dell’attrice Laura Bandelloni – sono quelle che ci indicano lo spirito giusto per affrontare con consapevolezza l’ultimo tratto della nostra esistenza.

Le parole sono infine quelle di Paolo Hendel, comico e attore, che, con il contributo scientifico della geriatra Maria Chiara Cavallini, con “La giovinezza è sopravvalutata” presenta il suo manifesto per una vecchiaia felice.

Nel pomeriggio, al Politeama è arrivato anche Enrico Rossi governatore della Regione Toscana "Dobbiamo fare in modo – ha sottolineato - di liberare l'enorme energia rappresentata dagli appartenenti alla terza età perché restituisca al Paese il meglio di sé. Usciamo dall'idea della terza età come un'età di peso, perché invece è piena di opportunità e fatta anche di persone che scelgono di dedicarsi agli altri".

A concludere la festa, il segretario generale dello Spi Cgil nazionale, Ivan Pedretti, che è tornato sulla manifestazione unitaria indetta dai sindacati pensionati a metà novembre, riaffermando la necessità di una legge nazionale sulla non autosufficienza:“Se il governo dovesse aprire un tavolo di confronto e decidere di costruire un percorso condiviso in questo senso, così come sulla rivalutazione delle pensioni, siamo pronti a confrontarci e anche a non fare la manifestazione”.



