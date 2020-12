03.12.2020 h 13:49 commenti

Festa di compleanno in piazza in piena notte, sanzionati cinque giovani

Intervento della polizia in piazza San Domenico poco prima delle una della scorsa notte. Il rumoroso assembramento non è passato inosservato

I festeggiamenti in piazza del compleanno di uno di loro è costato la sanzione a cinque giovani, tre italiani e due stranieri, di età compresa tra 21 e 22 anni. I cinque sono stati fermati e identificati dalla polizia poco prima delle una della notte di giovedì 3 dicembre in piazza San Domenico. Gli agenti si sono imbattuti nel gruppo durante un servizio di controllo del territorio. L'assembramento, oltretutto particolarmente rumoroso, non è passato inosservato. I giovani hanno giustificato l'incontro con i festeggiamenti per il compleanno di uno tra loro. Tutti sono stati sanzionati per inosservanza delle disposizioni contenute nel Dpcm dello scorso 3 novembre.



Edizioni locali collegate: Prato

