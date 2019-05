09.05.2019 h 09:55 commenti

Festa delle scuole cattoliche con sorpresa gigante: il Big Piano

Una enorme tastiera a pavimento sarà sistemata in piazza Duomo in occasione della tradizionale festa che ogni anno chiama a raccolta gli studenti delle scuole paritarie che fanno capo alla diocesi. L'appuntamento è per domani mattina

Quest’anno alla festa annuale delle scuole cattoliche ci sarà la suggestiva presenza del Big Piano, una tastiera gigante «a pavimento» pronta a stupire e divertire grandi e piccini. L’appuntamento per gli alunni delle venti scuole paritarie che fanno parte del coordinamento che fa capo alla diocesi di Prato è per venerdì 10 maggio a partire dalle 9,30 in piazza Duomo. In piazza sono attesi oltre un migliaio di bambini e ragazzi con i propri insegnanti, per loro ci sarà l’animazione curata dalla Prestige Eventi. Pezzo forte della loro esibizione è il piano gigante, fedele riproduzione di quello reso famoso dal film Big con Tom Hanks. La realizzazione di questo spettacolare strumento, suonato con i piedi da musicisti ballerini, è interamente made in Italy e si è già fatto notare nella trasmissione «Tu si que vales» in onda sulle reti Mediaset. La mattinata si concluderà alle ore 12, dopo il momento di riflessione e preghiera con monsignor Agostinelli. «Questo appuntamento è un modo per ritrovarsi e far festa tutti insieme - spiega don Serafino Romeo, responsabile del coordinamento delle scuole cattoliche di Prato - non è comune che in una diocesi esista questa sinergia tra i vari istituti. Siamo molto contenti di poter organizzare, da 30 anni, momenti come questo».









