Festa della Toscana in musica: concerto all'Antico Chiesino di Narnali

L'appuntamento è per venerdì e sarà trasmesso in streaming su Youtube e su Facebook. Si esibiranno come solisti docenti e allievi del liceo musicale “Cicognini Rodari” accompagnati dall’Orchestra Fiorentina Ensemble

Appuntamento in musica per celebrare, venerdì 12 marzo alle 19, la Festa della Toscana a Prato. In programma un concerto in streaming eseguito presso l’Antico Chiesino di Narnali a Prato e trasmesso sul canale YouTube e la pagina Facebook “Arte e Musica Toscana”.

Il concerto dal titolo “La Toscana terra di libertà, di musica e di digitalizzazione da Mozart a Grossi” avrà come solisti Matteo Romoli al flauto e Davide Guerrieri all’oboe entrambi prime parti di numerose orchestre della Toscana e docenti presso il liceo musicale “Cicognini Rodari” di Prato; ci saranno come solisti anche i flautisti Samuele Di Nardo ex allievo del liceo musicale, premiato in diversi concorsi internazionali e Irene Berti attualmente allieva del liceo musicale. I solisti saranno accompagnati dall’Orchestra Fiorentina Ensemble. Il concerto è realizzato con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana. Verranno interpretati due capolavori di Cimarosa, il “Concerto per due flauti” e il “Concerto in do minore per oboe”, la celebre “Danza degli spiriti beati” di Gluck per flauto, una “Fantasia” su “Il Flauto Magico” di Mozart per quartetto di fiati e infine un’improvvisazione ispirata a Pietro Grossi.



