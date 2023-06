02.06.2023 h 15:38 commenti

Festa della Repubblica, tradizionale cerimonia in piazza delle Carceri. Consegnate le onorificenze

Autorità civili, militari e religiose e tanti cittadini per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. L'inno e l'alzabandiera i momenti più emozionanti

Festa della Repubblica festeggiata a Prato, come da tradizione, in piazza Santa Maria delle Carceri, davanti al Castello dell'Imperatore per l'occasione addobbato con una enorme bandiera tricolore stesa dai vigili del fuoco. Le autorità civili, militari e religiose si sono date appuntamento per festeggiare il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. L'inno e l'alzabandiera tra i momenti più emozionanti con la grande partecipazione non solo delle autorità e degli invitati ma anche dei tanti cittadini che hanno voluto essere presenti ad una delle feste più amate.Il prefetto ha letto il messaggio del presidente della Repubblica e ha consegnato agli insigniti le onorificenze.Questo l'elenco: Gabriele Bresci, segretario della Diocesi di Prato; Fernando Montagner, artista pratese;Flavio Paoli, ex vicedirettore dell’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze; Adriano Saltafossi, attualmente in servizio presso l’Infermeria presidiaria del Comando Legione carabinieri Toscana di Firenze; Stefania Vannucchi, ex docente in servizio presso l’Istituto comprensivo Gandhi di Prato; Daniela Matarrese, ex direttore sanitario dell’ospedale Santo Stefano di Prato ed attualmente direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi; Olga Iacuaniello, in servizio alla prefettura di Prato; Carlo Palli, collezionista e gallerista d’arte.