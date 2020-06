04.06.2020 h 17:01 commenti

Gara di solidarietà tra pizzerie, sfornate oltre duemila pizze tricolori per le famiglie in difficoltà

Grande successo dell'iniziativa benefica della neonata associazione Prato aiuta Prato. Oltre 33 i locali che hanno aderito. Ecco chi sono. Le pizze sono state donate anche alla Caritas di Prato, alla Mensa la Pira e alle associazione di volontariato della città

Sono ben 2.400 le pizze Tricolori donate alle famiglie in difficoltà economiche da 33 ristoranti-pizzerie di Prato che hanno risposto all’iniziativa lanciata dall’Associazione Prato aiuta Prato in occasione della settimana della Festa della Repubblica.

“Si conclude oggi questa iniziativa, con cui abbiamo voluto festeggiare il 2 giugno in maniera inusuale - spiega Carlo Stolfi, presidente associazione Prato Aiuta Prato - coinvolgendo le attività della ristorazione in città aiutando quelle famiglie bisognose che in questo momento hanno difficoltà anche nel andare a mangiare un pizza. Avevamo come obiettivo 1.000 pizze ma il passaparola e il cuore grande e generoso dei ristoratori pratesi ha fatto si che il numero sia stato oltre ogni aspettativa, raddoppiano l’obbiettivo iniziale.”

Le pizze sono state donate anche alla Caritas di Prato, alla Mensa la Pira e alle associazione di volontariato della città.

“Il ringraziamento va a tutti i e 33 i locali che hanno aderito donando le pizze, - aggiunge Greta Giannini, vice presidente dell'associazione Prato Aiuta Prato -un grazie anche ai volontari che si sono occupati della distribuzione in città”.

Ecco l'elenco completo degli aderenti. Miami, Ci Garba, Passaparola, Quartier Generale, Da Giovanni Cavallino Rosso, I Cavalieri, Abboccapiena, Bocca Medicea, Enò, Rosso Pomodoro, Chef Republic, Chicco d’Uva, La Pizza di Rebe, Pizzeria Narnali, Pizzicotto, Speedy Pizza, Pizzeria A’ Bello, Puccinella, Non Solo Cafè, Crazy Pizza, Arci Iolo Black Out, Circolo i Ciliani, Voglia E Turna, Da Saporé, Strapizzami, La Fattoria, 3 Gusti, Stella del Sud, Il Capriolo, Pizzeria Art Hotel Museo, American Pizza, Pizzeria Gullo, Antico Portale.

Per chi volesse iscriversi e diventare un volontario dell’Associazione Prato aiuta Prato può scrivere su Facebook o chiamare al numero 334/7607069.