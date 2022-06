01.06.2022 h 09:06 commenti

Festa della Repubblica, saranno premiati gli "angeli" dell'emergenza Covid

Le onorificenze saranno consegnate domani mattina in piazza delle Carceri durante la cerimonia militare. Tra i premiati Sergio Brachi della protezione civile di Prato, il capo del pronto soccorso pratese Simone Magazzini e il medico di medicina generale Anna Puliti

La Repubblica italiana esprime la sua gratitudine a chi è stato in prima linea durante l'emergenza pandemica. Domani mattina, durante la cerimonia per il 2 giugno in piazza delle Carceri, la Prefettura di Prato consegnerà 11 onorificenze di cavaliere ad altrettanti cittadini che nell'esercizio delle proprie funzioni si sono distinti per attaccamento al lavoro e spirito di abnegazione nella lotta al Covid. Tre i medici premiati: Simone Magazzini, direttore del dipartimento di emergenza urgenza e del pronto soccorso del Santo Stefano, la collega Pamela Lotti, direttrice di Medicina interna ad alta intensità dello stesso ospedale e il medico di medicina generale Anna Puliti di Montemurlo. Per il sistema di protezione civile troviamo Sergio Brachi del Comune di Prato e Stefano Grossi del Comune di Montemurlo. Tra le forze dell'ordine ricevono l'onorificenza il colonnello della guardia di finanza Raimondo Galletta in servizio al gruppo Guardia di Finanza di Firenze e Alessandra Fagotti, da oltre 30 anni al servizio prima dell'Esercito e poi dell'Aeronautica militare. Quattro i dipendenti della prefettura pratese che domani riceveranno l'onorificenza: Simona Bagnolesi, Lorena Cesari, Rosa D'Agrosa e Lucia Pezzati.

Durante la cerimonia di domani saranno consegnati anche altri riconoscimenti. Il colonnello dell'Arma dei carabinieri, Francesco Zamponi riceverà l'onorificenza di ufficiale dell'ordine di merito della Repubblica italiana "per il suo costante impegno a tutela della legalità" e per essersi distinto "per l'elevatissimo spessore culturale e professionale".

Le medaglie d'onore concesse ai cittadini deportati e internati nei lager nazisti, andranno a Francesco Bloise e Otello Ramalli. Il premio sarà ritirato rispettivamente dal nipote Cosimo Giovanni Regina e dal figlio Roberto Ramalli. Le tessere di "Maestri del lavoro" vanno a Roberto Gori e Francesco Mineccia.

Le celebrazioni per il 76° anniversario della fondazione della Repubblica italiana avranno inizio alle 10.45 con la cerimonia dell'alzabandiera, l'esecuzione dell'inno nazionale e gli onori ai Caduti e deposizione di una corona di alloro al monumento da parte del prefetto Adriana Cogode, del sindaco Matteo Biffoni e del presidente della Provincia Francesco Puggelli. A seguire, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica a cura del prefetto di Prato e lo scenografico spiegamento del Tricolore ad opera dei vigili del fuoco di Prato dalla torre del Castello dell'Imperatore, con esecuzione dell'aria "Va', Pensiero" tratta dal "Nabucco" di Giuseppe Verdi. Parteciperanno anche gli studenti con delle letture: il liceo classico e sociopsicopedagogico Cicognini-Rodari procederà con alcuni brani di autori classici sul concetto di "Repubblica", mentre gli studenti del liceo scientifico Copernico con il "Discorso di insediamento alla Presidenza della Camera dei deputati" di Nilde Iotti.

La cerimonia terminerà alle 11.45 con l'esecuzione dell'inno europeo a cura della banda del corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana. L’ammainabandiera è prevista alle 16.30.

Nei locali della prefettura è stata allestita la mostra "Repubblica Madre", frutto della collaborazione tra il Prefetto e il collezionista ed esperto d’arte Carlo Palli per "dare spazio - si legge nel comunicato diffuso dalla prefettura - ad espressioni artistiche che potessero comunicare i significati intensi e profondi racchiusi nella democrazia e nella bandiera tricolore".

A Montemurlo la cerimonia ufficiale si tiene in piazza della Libertà. Il primo momento prevede la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti che si trova sulla piazza - lato via Matteotti. A seguire il discorso celebrativo del sindaco Simone Calamai. La festa prosegue in piazza della Libertà (dove si trova il palco, vicino al colonnato) con il concerto della Filarmonica Giuseppe Verdi, dedicato alla Repubblica. La festa si chiuderà con la consegna di una copia della Costituzione ai giovani montemurlesi che hanno compiuto (o lo faranno entro il 2022) 18 anni. Alla cerimonia sono invitati a partecipare tutti i cittadini e le associazioni.