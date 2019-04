10.04.2019 h 12:06 commenti

Festa della polizia: premiato anche un cittadino coraggioso che sventò rapina ai danni di una donna

La cerimonia alla Camera di Commercio, i riconoscimenti consegnati agli agenti che si sono distinti nel corso dell'ultimo anno

Questa mattina alla Camera di Commercio di Prato la polizia ha festeggiato il 167° anniversario della Fondazione. A fare gli onori di casa il questore Alessio Cesareo.

Autorità civili e militari della città hanno partecipato alla cerimonia terminata con la consegna dei premi e delle onorificenze ai poliziotti pratesi che nell'ultimo anno si sono distinti in operazioni di servizio.

Premiato anche un cinquantasettenne pratese per il coraggio dimostrato il 25 aprile dello scorso anno nel quartiere San Paolo quando intervenne in aiuto di una donna cinese vittima di una violenta rapina in strada da parte di un pregiudicato nordafricano poi arrestato dalle Volanti giunte velocemnte sul posto.

La cerimonia è terminata con una esibizione della compositrice e pianista pratese Giulia Mazzoni, che ha proposto al pianoforte alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro discografico.